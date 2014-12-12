Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της 5ης ΥΠΕ, μετά από σχετικά αιτήματά τους, η Υγειονομική Περιφέρεια δρομολογεί τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μηχανημάτων για κλινικές στα νοσοκομεία της Λάρισας, των Τρικάλων, και της Καρδίτσας. Η σχετική πρόταση θα υποβληθεί στο ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η συνολική δαπάνη προσδιορίζεται σε 2,5 εκ. ευρώ.

Μηχανήματα και Κλινικές:

1. Προμήθεια Συσκευής Σύγχρονης Υπερηχογραφίας για την Κλινική Εντατικής Θεραπείας, 185.000,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Κλινική Εντατικής Θεραπείας.

2. Προμήθεια εξοπλισμού για το τμήμα Επειγόντων περιστατικών, 251.000,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Επειγόντων περιστατικών.

3. Ενδοσκοπικός Εξοπλισμός Ενδοβρογχικής Χρήσης και άλλες προμήθειες, 500.000,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πνευμονολογική Κλινική.

4. Προμήθειες για το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 661.500,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής.

5. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της Παιδιατρικής Κλινικής, 493.000,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Παιδιατρική Κλινική.

6. Προμήθεια για την Μαιευτική Κλινική, 7.000,00€ ,Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Μαιευτική Κλινική.

7. Μελέτη αναδιαρρύθμισης χώρων του τμήματος Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Λ., 35.960,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Διεύθυνση Τεχνικής και Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, Τεχνικό Τμήμα.

8. Μελέτη και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογράφου της μονάδας επεμβατικής νευρολογίας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής, 300.000,00€, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής.

9.Προμήθεια σπερματογράφου για τις ανάγκες της ΜΠΜΑ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ (νέα πρόταση).

Γ.Δ. Eφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)