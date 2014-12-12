Η ΠΑΕ AEΛ Νovibet σε συνεργασία με την Ερασιτεχνική ΑΕΛ έχουν ξεκινήσει προσπάθεια για να επιστρέψει το γήπεδο AEL FC ARENA στα χέρια των φιλάθλων της ομάδας και κυρίως στους πολίτες της Λάρισας.

Η πρώτη τους ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η αποστολή εξωδίκου, με το οποίο διεκδικούνται οι οφειλές της εταιρείας που διαχειρίζεται το στάδιο προς το ιστορικό σωματείο.

Αναλυτικά:

"Ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα το βράδυ 15 Σεπτεμβρίου 2025, η δεύτερη σύσκεψη μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ.

Οι δύο πλευρές, ενωμένες και αποφασισμένες σαν μια γροθιά, δηλώνουν απερίφραστα πως θα προχωρήσουν σε ανένδοτο αγώνα για την επιστροφή του γηπέδου AEL FC ARENA στους εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της ΑΕΛ και ειδικότερα στους Δημότες της Λάρισας.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης, που θα διεξάγει τον ιστορικό αυτόν αγώνα ήθους και δικαιοσύνης, για την επιστροφή του γηπέδου AEL FC ARENA στον λαό της ΑΕΛ.

Έναν αγώνα απέναντι σε μία εταιρία και έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύονται στυγνά την ομάδα και την πόλη της Λάρισας και έχουν κριθεί προ πολλού έκπτωτοι στα μάτια της κοινής γνώμης.

Η 16η Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδοτεί την απαρχή της μάχης, καθώς σήμερα εστάλη το πρώτο εξώδικο της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ κατά της «Γήπεδο Α.Ε. Λάρισας Α.Ε.» για τις οφειλές εκατομμυρίων που είναι υπόχρεοι απέναντι στο Μητρικό Σωματείο και αποφεύγουν να καταβάλουν παρανομώντας τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτήν δεν είναι η μοναδική, αλλά μία από τις νομικές διεκδικήσεις των φορέων της πόλης κατά της «Γήπεδο Α.Ε. Λάρισας Α.Ε.».

Όπως και στο παρελθόν, ξεκινά για άλλη μια φορά η μεγαλειώδης προσπάθεια της συλλογής χιλιάδων υπογραφών για την επιστροφή του γηπέδου στο λαό της ΑΕΛ. Η μαζική συλλογή των υπογραφών θα ξεκινήσει πανηγυρικά στις 18 Οκτωβρίου 2025, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA.

Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί Γενική Παλλαΐκή Συνέλευση όλων των Λαρισαίων, ώστε να σταλεί το μήνυμα δυνατά και καθαρά σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας και σε όλους τους εμπλεκόμενους στο γηπεδικό της ΑΕΛ.

Το γήπεδο ανήκει στον κόσμο της ΑΕΛ!

Το γήπεδο επιστρέφει στον λαό της ΠΟΛΗΣ!"

