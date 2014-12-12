Σε ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων επισημαίνονται τα εξής:

«Με αφορμή αναφορά συμπολίτη μας για το χώρο απέναντι από το 25ο Δημοτικό Σχολείο, που περικλείεται από τις οδούς Χατζημιχάλη, Αγχιάλου, Καρφή και Πεντελικού, ότι δήθεν μετατρέπεται σε χώρο στάθμευσης διευκρινίζουμε τα εξής:

“Ο συγκεκριμένος χώρος που γειτνιάζει με σχολεία, εδώ και πολλά χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται είτε σε ένα λασπότοπο όταν έβρεχε είτε σε ένα ξερό χώρο κάθε καλοκαίρι με πολλή σκόνη.

Ταυτόχρονα η έλλειψη πεζοδρομίων δημιουργούσε προβλήματα στην ασφαλή προσέγγιση των σχολείων από τις μαθήτριες και τους μαθητές, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δικαιολογημένες οχλήσεις από τους συλλόγους γονέων και δασκάλων, από πολίτες, αλλά και από τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας.

Η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των πολιτών και αρχικά διαμόρφωσε πεζοδρόμια εξασφαλίζοντας τόσο την ασφαλή προσέγγιση μαθητριών και μαθητών στα σχολεία, όσο και την χωρίς προβλήματα μετακίνηση των πεζών στην περιοχή.

Ο αναφερόμενος χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως Κοινόχρηστος Χώρος, με τις χρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και ο Δήμος προχωρά στον εξωραϊσμό του, προκειμένου, μέχρι να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης και διαμόρφωσης αυτού, να πάψει να αποτελεί χώρο συγκέντρωσης λάσπης και νερών. Η παρέμβαση είναι προσωρινού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με διαμόρφωση χώρου στάθμευσης”».