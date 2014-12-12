Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή.

Μια δράση ενημέρωσης, εξάσκησης και ευαισθητοποίησης, που έχει σκοπό να δείξει σε όλους ότι η σωστή αντίδραση στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας καρδιακής ανακοπής μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 350.000 περιστατικά καρδιακής ανακοπής καταγράφονται στην Ευρώπη εκτός νοσοκομείου.

Η επιβίωση σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση παρέμβαση των παρευρισκομένων, καθώς η εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) από απλούς πολίτες μπορούν να διπλασιάσουν ή και να τριπλασιάσουν τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις 13:00 στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας και είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες.

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, όπως:

• Επίδειξη και πρακτική ΚΑΡΠΑ σε ειδικές κούκλες.

• Γνωριμία με τον εκπαιδευτικό απινιδωτή και πρακτική χρήση.

• Κουίζ γνώσεων με μικρά δώρα.

• Photo booth και δραστηριότητες για παιδιά, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι μικρότεροι φίλοι.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

10:00 Έναρξη εκδήλωσης

10:30 Κουίζ γνώσεων

11:00 Επίδειξη ΚΑΡΠΑ

11:30 Κουίζ γνώσεων

12:00 Εξοικείωση με τον απινιδωτή

12:30 Κουίζ γνώσεων

13:00 Λήξη εκδήλωσης