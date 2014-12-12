Με τη συμμετοχή πιστών αλλά και αρχών γιορτάστηκε με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια η εορτή του Αγίου Βησσαρίωνος στους ενοριακούς ναούς του Διλόφου και του Δοξαρά του Δήμου Κιλελέρ.

Ανήμερα της εορτής στον Ι.Ν. του Δοξαρά χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Αθ. Νασιακόπουλος, o βουλευτής Μ. Χαρακόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σ. Καλέτσιος, η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, οι αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος και Χ. Τσιχίτας ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Κωστούλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, η Γ.Γ. του Δήμου Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, οι Πρόεδροι των ΤΚ Διλόφου, Δοξαρά, Βουναίνων, Μοσχοχωρίου, Μύρων, Νέων Καρυών και Νέας Λεύκης Π. Μπακαρτζής, Λ. Παλιοκώστας Μ. Χατζηλιάδης, Χ. Παπαδημητρίου, Μ. Ρούλια, Χ. Μουτούδης και Μ. Πάλλα, ο Πολιτευτής της «Ελληνικής Λύσης» Αλ. Παπαχατζής, μέλη του υπό ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου Δοξαρά και πιστοί των ενοριών.