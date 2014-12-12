Σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου είναι η Γέννηση της Θεοτόκου

Σήμερα γιορτάζουν οι:
Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω
Γενέθλιος
Σκιαδενή
Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος