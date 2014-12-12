Σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου είναι της Οσίας Κασσιανής της μοναχής, του Αγίου Σώζοντος μάρτυρος

Σήμερα γιορτάζουν οι:
Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα