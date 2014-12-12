Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 07 Σεπ 2025, 05:50
Σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου είναι της Οσίας Κασσιανής της μοναχής, του Αγίου Σώζοντος μάρτυρος
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.