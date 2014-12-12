Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 05 Σεπ 2025, 05:50
Σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου είναι του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα
