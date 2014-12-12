Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 11 Σεπ 2025, 06:30
Σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου είναι της Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, του Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, Αγία Θεοδώρα η εν Βαστα
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
Ευφρόσυνος, Φρόσυνος
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.