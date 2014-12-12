Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 04 Σεπ 2025, 05:50
Σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου είναι Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ερμιόνη, Ερμίνα
Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς
