Σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου είναι του Αποστόλου Κλήμεντος, των Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, της Αγίας Πουλχερίας της παρθένου

Σήμερα γιορτάζουν οι:
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
Μηνοδώρα
Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη