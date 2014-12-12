Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου
Εορτολόγιο | 27 Αυγ 2025, 05:50
Σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου είναι του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, του Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
Όσιος, Οσία
Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης
