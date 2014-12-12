Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 09 Σεπ 2025, 05:50
Σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου είναι η Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
Κιαράν, Κιάρα
