Πραγματοποιήθηκε στο 1o ΕΠΑΛ Τυρνάβου η καθιερωμένη συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς των μαθητών της Α’ τάξης, η προσέλευση των οποίων ήταν μεγάλη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους και θέτει τη βάση για μια εποικοδομητική συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Στη συνάντηση, ο υποδιευθυντής Kωνσταντίνος Ζυγούρης (η διευθύντρια Ελένη Νούλα απουσίαζε για λόγους υγείας) καλωσόρισε τους γονείς και τους ενημέρωσε σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τη φοίτηση των μαθητών, καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται.

Οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Ευαγγελία Μπακαλούλη και Κωνσταντίνος Υψηλός ετοίμασαν μια παρουσίαση κι ενημέρωσαν τους γονείς για τον ρόλο τους, καθώς και για τον σχολικό εκφοβισμό, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «stop bullying», αλλά και άλλους θεσμούς που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολείου.

Η ψυχολόγος Χριστίνα Τασιοπούλου και η κοινωνική λειτουργός Μαρία Βασιλείου, ανέλυσαν τα καθήκοντα και τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Υ., της οποίας αποτελούν μέλη.

Επίσης, προβλήθηκε υλικό από τις περσινές δράσεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των Σχολικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τις εκδηλώσεις – γιορτές του σχολείου και τη θεατρική ομάδα, από τον υποδιευθυντή Δημήτριο Σακατζή.