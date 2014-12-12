Μετά από τους αγώνες των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επανέρχεται η δράση σε συλλογικό επίπεδο, με την Stoiximan Super League να “υποδέχεται” το κοινό με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής.

Η αυλαία ανοίγει το απόγευμα του Σαββάτου (18/10), με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Oλυμπιακό, σε ένα ματς που αμφότερες οι ομάδες καίγονται για τη νίκη.

Οι βυσσινί θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τη βαριά εντός έδρας ήττα από τον Βόλο, έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Στέλιο Μαλεζά, με τους νταμπλούχους Ελλάδας από την πλευρά τους να έχουν ως μονόδρομο τη νίκη έπειτα από την ήττα στην Τούμπα και πριν από τα ματς-φωτιά με Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 ΗD.