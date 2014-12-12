Επανεκλογή Λάππα στην Συνεταιριστική Τράπεζα θεσσαλίας
Ειδήσεις | 13 Οκτ 2025, 00:04
Ο Τάσος Λάππας επικράτησε στις χθεσινές εκλογές για τη νέα διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και θα είναι εκ νέου ο πρόεδρος του συνεταιρισμού στον οποίο παραμένει επικεφαλής από την ίδρυσή του.
Αυτή τη φορά η εκλογή του δεν ήταν εύκολη καθώς η πλευρά του Δημήτρη Γάτου, ο οποίος επανεξελέγη στη θέση του αιρετού εκτελεστικού διευθυντή, είχε αξιοσημείωτη παρουσία και κατέγραψε σημαντικά ποσοστά ειδικά στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας.
kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.