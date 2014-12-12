Ο Τάσος Λάππας επικράτησε στις χθεσινές εκλογές για τη νέα διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και θα είναι εκ νέου ο πρόεδρος του συνεταιρισμού στον οποίο παραμένει επικεφαλής από την ίδρυσή του.

Αυτή τη φορά η εκλογή του δεν ήταν εύκολη καθώς η πλευρά του Δημήτρη Γάτου, ο οποίος επανεξελέγη στη θέση του αιρετού εκτελεστικού διευθυντή, είχε αξιοσημείωτη παρουσία και κατέγραψε σημαντικά ποσοστά ειδικά στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας.

