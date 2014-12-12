Ολοκληρώθηκαν οι επαφές – ενημερώσεις του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου με τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι συναντήσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου και την συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα του Μικρού Βουνού και στο Δημαρχείο Κιλελέρ σχεδιάστηκαν για να καταγραφεί σε πρώτο στάδιο η πρόοδος των εργασιών και των έργων που οι Πρόεδροι και τοπικά συμβούλια είχαν προτείνει και αφορούν στις κοινότητες τους. Συζητήθηκαν επίσης και οι προτάσεις τους για τον ετήσιο προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Παράλληλα, μέσα από τις συναντήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμαρχο να συνομιλήσει με τους Προέδρους με στόχο να κατατεθούν νέες προτάσεις και να εντοπιστούν, με σκοπό να επιλυθούν άμεσα, πιθανά προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο Δήμαρχος δήλωσε: «Οι συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοτήτων επιβεβαίωσαν ότι ο Δήμος μας διαθέτει ισχυρές δυνάμεις συνεργασίας και κοινό όραμα για το μέλλον. Μέσα από τον διάλογο αυτό θέτουμε τις βάσεις για έναν προγραμματισμό που υπηρετεί την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προωθούν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή προχωρά με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου – από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα – ώστε κανένα έργο να μη μείνει στα χαρτιά και καμία κοινότητα να μη μείνει πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Προέδρους για τη συμμετοχή τους, τις τεκμηριωμένες προτάσεις και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν. Μαζί προχωρούμε σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή για τον Δήμο μας — έναν Δήμο ισχυρό, σύγχρονο και δημιουργικό, που επενδύει στο μέλλον των ανθρώπων του».

Στο κλιμάκιο που συνόδευε τον Δήμαρχο στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος, Σ. Σωτηρίου, Τ. Τσινούλης και Χ. Τσιχίτας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κ. Φιλιππούλης, η Δημοτική Σύμβουλος Ελ. Ζωιοπούλου και η Γ.Γ. του Δήμου Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη.

Στη συνάντηση της ΔΕ Κραννώνασυμμετείχαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων Γ. Τσικρίκας, Αγίου Γεωργίου Γ. Νανούλη, Βουναίνων Μ. Χατζηλιάδης, Δοξαρά Λ. Παλιοκώστας, Κραννώνα Κ. Τσιαγκλάνης, Μαυροβουνίου Δ. Παπακυρίτσης, Μικρού Βουνού Δ. Γκουτζιούλας και Ψυχικού Ν. Γκαμπλιάς.

Στη συνάντηση των ΔΕ Αρμενίου - Κιλελέρ συμμετείχαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Αρμενίου Κ. Κολοβός, Καλαμακίου Αλ. Καράτζιου, Κιλελέρ Β. Σβερώνη, Μ. Μοναστηρίου Π. Κυρούδης, Μέλισσας Αρ. Δεσλής, Ν. Περιβολίου Ν. Νάρης, Νίκης Χ. Βεργής και Σωτηρίου Β. Ντελόπουλος.