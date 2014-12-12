Με αιμάτωμα στο κεφάλι διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα βρέφος από τον Βόλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μωράκι, το οποίο είναι αγοράκι έξι μηνών, τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι γονείς του το μεταφέραν αναστατωμένοι στο Αχιλλοπούλειο όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό, προκειμένου να παρακολουθηθεί από εξειδικευμένο νευροχειρουργό.

taxydromos.gr