Επεκτείνεται η ενίσχυση σε αιγοπροβατοτρόφους με ζωονόσους

Το ΥΠΑΑΤ τροποποιεί την Κοινή Υπουργική Απόφαση και επεκτείνει την ενίσχυση ύψους 63 εκατ ευρώ. Δικαιούχοι και όσοι έχασαν ζωικό κεφάλαιο από ζωονόσους το 2024 με αντιστοίχιση έως 14 ευρώ ανά ζώο.

Τροποποιείται η ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πακέτο στήριξης 63 εκατομμυρίων ευρώ. Δικαιούχοι μπαίνουν και όσοι έχασαν ζωικό κεφάλαιο από ζωονόσους το 2024 με αναλογική αποζημίωση.

Η κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων συνολικού ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πεδίο των δικαιούχων εντάσσονται οι παραγωγοί που απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω ζωονόσων μέσα στο 2024.

Με τη νέα ρύθμιση αποζημιώνονται παραγωγοί των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε μετά τον Ιούλιο 2024 και είχαν προηγουμένως τεθεί σε περιοριστικά μέτρα εγκλεισμός. Η ενίσχυση καταβάλλεται αναλογικά για το χρονικό διάστημα που τα ζώα παρέμειναν ζωντανά υπό περιορισμό. Καλύπτονται δαπάνες για ζωοτροφές που έγιναν πριν από την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου ώστε η στήριξη να φτάνει σε πραγματικά πληττόμενους.

Τα ποσά ενίσχυσης ισχύουν κανονικά με ανώτατο όριο έως 14 ευρώ ανά ζώο στις πλέον πληγείσες περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα. Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι 14 ευρώ λαμβάνουν και οι κτηνοτρόφοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Η αποζημίωση για τις ζωοτροφές παραμένει συνδεδεμένη με την παραγωγική δραστηριότητα των εκμεταλλεύσεων όπως αυτή αποτυπώνεται από τις παραδόσεις γάλακτος το 2024. Στόχος είναι η στοχευμένη στήριξη και η κάλυψη πραγματικών αναγκών του κλάδου.

Η ενημέρωση εκδόθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 από τα συναρμόδια υπουργεία.