Δύο επερωτήσεις κατέθεσε η «Συμπαράταξη Λαρισαίων» ενόψει το σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, η πρώτη για τον απολογισμό και την αξιολόγηση του 2ου Φεστιβάλ καφέ (με την υπογραφή του κ. Δημήτρη Δεληγιάννη) και η δεύτερη για το τέλος ταφής και ετήσιου τέλους διαχείρισης απορριμμάτων (με την υπογραφή του κ. Παναγιώτη Νταή).

Αναλυτικά:

«Απολογισμός και αξιολόγηση του 2ου Φεστιβάλ Καφέ

Στις 6–8 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2ο Φεστιβάλ Καφέ, μια τριήμερη εκδήλωση που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή επιχειρήσεων του κλάδου και τη συνεργασία δημοτικών φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 2 Απριλίου 2025,με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής η πλειοψηφία του οργάνου εισηγήθηκε και ψήφισε Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΛΟΝ Α.Ε. για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, με προϋπολογιζόμενο κόστος 150.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για μια τριήμερη διοργάνωση, όπου σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση ένα μεγάλο μέρος της προορίζεται για επικοινωνία και διαφήμιση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε συναυλία του κ.Σάκη Ρουβά, για την οποία υπάρχουν αναφορές ότι το κόστος ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές ύψος της δαπάνης αυτής, οι όροι ανάθεσης και το πώς εντάσσεται στο συνολικό οικονομικό πλαίσιο της διοργάνωσης.

Σημειώνεται εδώ ότι παρά το γεγονός πως ζητήθηκε ενημέρωση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΟΝ Α.Ε., οι απαντήσεις παραπέμφθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα παρουσιαστεί –όπως ειπώθηκε– ο συνολικός απολογισμός. Ωστόσο, έχουν ήδη περάσει πέντε μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης χωρίς να υπάρχει καμία πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής ώστε να δοθεί κάποια επίσημη ενημέρωση.

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε να κατατεθούν αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

1.Ο τελικός απολογισμός του 2ου Φεστιβάλ Καφέ, με αναλυτική κατανομή δαπανών ανά κατηγορία (προβολή – επικοινωνία, υποδομές, αμοιβές, συναυλίες, λοιπές υπηρεσίες).

2.Το συνολικό κόστος της συναυλίας του Σάκη Ρουβά, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους δαπανών (καλλιτέχνης, παραγωγή, σκηνή, ήχος, τεχνική υποστήριξη, προβολή).

3.Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των εσόδων από εκθέτες και χορηγούς, καθώς και ο φορέας στον οποίο αυτά αποδόθηκαν.

4.Οι χορηγοί ή συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετείχαν, καθώς και το είδος της συνεισφοράς τους.

5.Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης ως προς τη συμμετοχή, την επισκεψιμότητα και την προβολή της πόλης.

6.Τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν και προτάσεις βελτίωσης για μελλοντικές διοργανώσεις.

Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η χρηστή διαχείριση των πόρων που διατίθενται από τον Δήμο Λαρισαίων και τον Αναπτυξιακό του Οργανισμό, καθώς και για να αποτιμηθεί το πραγματικό όφελος της διοργάνωσης για την πόλη και τους δημότες».

«Κόστος τέλους ταφής και ετήσιου τέλους διαχείρισης απορριμμάτων

Τον Οκτώβριο του 2024 με την επίκληση της υστέρησης των εσόδων λόγω της επιβολής του τέλους ταφής και της αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής επεξεργασίας –τελικής διάθεσης απορριμμάτων (λόγω σύστασης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ),επιβάλατε αύξηση των ανταποδοτικών τελών νοικοκυριών κα ιεπαγγελματιών κατά 6.000.000,00 ευρώ κατ΄ έτος.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε ενημερώσει για την διαχείριση του κόστους αυτών, καθώς και δεν έχετε εκδηλώσει την πρόθεση για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το 2026, να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ποιο είναι το ύψος του τέλους ταφής και του ετήσιου τέλους διαχείρισης των απορριμμάτων το 9μηνο του 2025 και του αντίστοιχου 9μηνου του 2024 ;

Έχετε εισπράξει και τι ποσό ως επιχορήγηση για το κόστος του τέλους ταφής για το β΄ εξάμηνο του 2023 και το α΄ εξάμηνο του2024, τα οποία έπρεπε να εξοφληθούν στο 2025 και σε ποιον κωδικό του Π/Υ έχετε εντάξει τα σχετικά ποσά των επιχορηγήσεων;

Ποιο είναι το ύψος των εσόδων των ανταποδοτικών τελών της περιόδου Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, για την εκτίμηση του ποσού του προϋπολογισμού του 2026, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.;».