Η πρώτη χιονόπτωση της φετινής σεζόν είναι γεγονός και σημειώθηκε στον Όλυμπο, πάνω από τα 2.500 μέτρα, με τη θερμοκρασία σήμερα το πρωί να έχει πέσει στους -1 βαθμούς Κελσίου και την ορατότητα να είναι περιορισμένη.

«Ξεκινάμε δυνατά από νωρίς φέτος» έγραψε στο Facebook η σελίδα Meteoclub.

«Στα λευκά έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών» γράφει στο Facebook η σελίδα Forecast Weather.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.

tovima.gr