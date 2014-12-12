Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο -Υπό το μηδέν η θερμοκρασία (βίντεο)
Ειδήσεις | 02 Οκτ 2025, 11:06
Η πρώτη χιονόπτωση της φετινής σεζόν είναι γεγονός και σημειώθηκε στον Όλυμπο, πάνω από τα 2.500 μέτρα, με τη θερμοκρασία σήμερα το πρωί να έχει πέσει στους -1 βαθμούς Κελσίου και την ορατότητα να είναι περιορισμένη.
«Ξεκινάμε δυνατά από νωρίς φέτος» έγραψε στο Facebook η σελίδα Meteoclub.
«Στα λευκά έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών» γράφει στο Facebook η σελίδα Forecast Weather.
Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.
