Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η γ' περίοδος της "Κατασκήνωσης στην Πόλη" με τη γιορτή λήξης στα γήπεδα της Νεάπολης.

Δήμος Λαρισαίων και Διεύθυνση Παιδείας της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης οργάνωσαν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, που περιελάμβανε τουρνουά ποδοσφαίρου, αθλητικά παιχνίδια και δραστηριότητες, χορό και πολλές δροσερές εκπλήξεις.

Στη φετινή «Κατασκήνωση στην πόλη» συμμετείχαν πάνω από 1.400 παιδιά, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πραγματικά αξέχαστο καλοκαίρι στην πόλη.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

