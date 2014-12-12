Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης της 8ης Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών στο Δήμο Κιλελέρ, με παράσταση στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ. Η πλατεία γέμισε χρώματα, ρυθμούς και ήχους από την Ελλάδα, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κένυα και την Αίγυπτο. Κάτοικοι και επισκέπτες απόλαυσαν ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, που μας μετέφερε σε άλλες κουλτούρες και παραδόσεις.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση, τίμησε τις ξένες αποστολές με αναμνηστικά δώρα και υπογράμμισε τη σημασία αυτών των πολιτιστικών ανταμωμάτων που μας φέρνουν πιο κοντά.

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο χορός, η μουσική και η παράδοση αποτελούν γέφυρες που ενώνουν τους λαούς, ξεπερνούν σύνορα και καλλιεργούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σήμερα, μέσα από τους ρυθμούς και τα βήματα των χορευτών, θα ταξιδέψουμε σε τόπους μακρινούς και κοντινούς, θα γνωρίσουμε πολιτισμούς, θα μοιραστούμε συναισθήματα και θα νιώσουμε όλοι μέλη μιας μεγάλης παγκόσμιας οικογένειας.Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές, τους συλλόγους, τους χορευτές και όλους όσοι εργάστηκαν με μεράκι για να γίνει πραγματικότητα αυτή η σπουδαία εκδήλωση. Η συμβολή σας κρατά ζωντανή την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους.Εύχομαι ηβραδιά αυτή να μείνει αξέχαστη σε όλους μας και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το μέλλον».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΤΚ Χάλκης Βασίλης Κωστούλης.