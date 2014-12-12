Μνημόσυνο για την 204η επέτειο από το θάνατο του εθνικού ήρωα Γεωργάκη Ολύμπιου θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Λιβάδι Ελασσόνας και θα ακολουθήσει Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Λιβάδι & χρόνος: Αέναη παρουσία» στο Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο Λιβαδίου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων:

07:00 – Πεντάλεπτος κωδωνοκρουσία των Ιερών Ναών

09:45 – Πέρας προσέλευσης επισήμων στο Δημοτικό Κατάστημα

10:00 – Μνημόσυνο προς τιμή του ήρωα ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ στο Μητροπολικό Ναό Κοιμήσεως Της Θεοτόκου, Ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνος

10:30 – Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του ανδριάντα παρουσία Αρχών

-Κατάθεση στεφάνων

11:00 – Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο « Λιβάδι & χρόνος: Αέναη παρουσία» στο Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο Λιβαδίου

Τελετάρχης ορίζεται η κ. Φανή Καρανίκα, φοιτήτρια Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διοργάνωση:

Δήμος Ελασσόνας

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου

Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης «Ο Γεωργάκης Ολύμπιος»

Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου