Επιμελητήριο Λάρισας: Απόπειρα εξαπάτησης επιχειρήσεων με πρόσχημα την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
Λάρισα | 20 Αυγ 2025, 09:37
Το Επιμελητήριο Λάρισας σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τα μέλη του ότι "έγινε αποδέκτης καταγγελίας για προσπάθεια εξαπάτησης επιχειρήσεων με πρόσχημα την ολοκλήρωση καταχώρισης της εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ με παράλληλη καταβολή ποσού 50 ευρώ μέσω τραπεζικής κάρτας.
Η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος της συγκεκριμένης προσπάθειας εξαπάτησης πραγματοποιήθηκε από το e-mail info@emporikomitroo.com , το οποίο μέσω συνδέσμου οδηγεί σε φόρμα καταχώρισης στοιχείων και εισαγωγής τραπεζικής κάρτας για την πληρωμή του δήθεν απαραίτητου ποσού.
Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ποτέ δεν θα ζητήσει πληρωμή μέσω κάποιας φόρμας αλλά μόνο μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ, όπου οι υπόχρεοι εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών της επιχείρησής τους"