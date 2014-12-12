Το Επιμελητήριο Λάρισας σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τα μέλη του ότι "έγινε αποδέκτης καταγγελίας για προσπάθεια εξαπάτησης επιχειρήσεων με πρόσχημα την ολοκλήρωση καταχώρισης της εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ με παράλληλη καταβολή ποσού 50 ευρώ μέσω τραπεζικής κάρτας.

Η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος της συγκεκριμένης προσπάθειας εξαπάτησης πραγματοποιήθηκε από το e-mail info@emporikomitroo.com , το οποίο μέσω συνδέσμου οδηγεί σε φόρμα καταχώρισης στοιχείων και εισαγωγής τραπεζικής κάρτας για την πληρωμή του δήθεν απαραίτητου ποσού.