Δυναμική αναμένεται να είναι η παρουσία του Επιμελητηρίου Λάρισας στη 89η ΔΕΘ, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, με το περίπτερο 3 να περιλαμβάνει 10 τοπικές επιχειρήσεις.

Δείτε αναλυτικά:

«Το δυναμικό παρών δίνει και φέτος στην 89ηΔΕΘ – που θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου – το Επιμελητήριο Λάρισας, συμμετέχοντας με 10 επιχειρήσεις – μέλη του στο χολ 3 της Διεθνούς Έκθεσης

Στόχος του Επιμελητηρίου Λάρισας, που αποτελεί για μία ακόμη χρονιά το όχημα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων – μελών του στη ΔΕΘ μέσω της πλήρους επιδότησής τους, είναι η προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας τους, καθώς και η προώθηση της δυναμικής τους. Οι επιχειρήσεις – μέλη του Φορέα μας που συμμετέχουν στην 89ηΔΕΘ δραστηριοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα κλάδων.

Συγκεκριμένα στο περίπτερο 3 συμμετέχουν οι κάτωθι τοπικές επιχειρήσεις μέλη μας:

1. BRAGGART

2. FAST FIRST AID SUPPLY & TRAINING

3. GOLD TOUCH GOUP

4. INTER ENGINEERING

5. VATRIMA

6. ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (SPIRITO)

7. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ

8. ΖΗΣΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

9. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10. ΚΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε»