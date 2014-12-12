Επιμελητήριο Λάρισας: Δυναμική παρουσία στην 89η ΔΕΘ με 10 τοπικές επιχειρήσεις
Λάρισα | 02 Σεπ 2025, 10:48
Δυναμική αναμένεται να είναι η παρουσία του Επιμελητηρίου Λάρισας στη 89η ΔΕΘ, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, με το περίπτερο 3 να περιλαμβάνει 10 τοπικές επιχειρήσεις.
Δείτε αναλυτικά:
«Το δυναμικό παρών δίνει και φέτος στην 89ηΔΕΘ – που θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου – το Επιμελητήριο Λάρισας, συμμετέχοντας με 10 επιχειρήσεις – μέλη του στο χολ 3 της Διεθνούς Έκθεσης
Στόχος του Επιμελητηρίου Λάρισας, που αποτελεί για μία ακόμη χρονιά το όχημα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων – μελών του στη ΔΕΘ μέσω της πλήρους επιδότησής τους, είναι η προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας τους, καθώς και η προώθηση της δυναμικής τους. Οι επιχειρήσεις – μέλη του Φορέα μας που συμμετέχουν στην 89ηΔΕΘ δραστηριοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα κλάδων.
Συγκεκριμένα στο περίπτερο 3 συμμετέχουν οι κάτωθι τοπικές επιχειρήσεις μέλη μας:
1. BRAGGART
2. FAST FIRST AID SUPPLY & TRAINING
3. GOLD TOUCH GOUP
4. INTER ENGINEERING
5. VATRIMA
6. ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (SPIRITO)
7. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ
8. ΖΗΣΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
9. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΚΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε»