Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει ότι έχει παρατηρηθεί, το τελευταίο διάστημα, η αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής.

Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις, όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.

Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing).

Πως να προστατευθείτε:

- Μην απαντάτε σε τέτοιου είδους μηνύματα.

- Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

- Ελέγχετε πάντα ό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποι του ΓΕΜΗ είναι:

https://www.businessportal.gr

https://eyms.businessportal.gr

https://publicity.businessportal.gr/

https://www.businessregistry.gr

- Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.

- Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της,εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.

Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων

- Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.

- Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.

- Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.

- Ύποπτα URL τα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.

Αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το Επιμελητήριο Λάρισας.