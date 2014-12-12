Επιμελητήριο Λάρισας: Προειδοποίηση για παραπλανητικά μηνύματα δήθεν από το ΓΕΜΗ
Λάρισα | 25 Σεπ 2025, 11:44
Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει ότι έχει παρατηρηθεί, το τελευταίο διάστημα, η αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής.
Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις, όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.
Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing).
Πως να προστατευθείτε:
- Μην απαντάτε σε τέτοιου είδους μηνύματα.
- Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
- Ελέγχετε πάντα ό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποι του ΓΕΜΗ είναι:
https://eyms.businessportal.gr
https://publicity.businessportal.gr/
https://www.businessregistry.gr
- Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.
- Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της,εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.
Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων
- Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.
- Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.
- Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.
- Ύποπτα URL τα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.
Αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το Επιμελητήριο Λάρισας.