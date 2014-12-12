Το Επιμελητήριο Λάρισας και η τοπική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σε ανακοίνωσή τους «υπενθυμίζουν τα μέλη τους και το επιχειρηματικό κοινό ότι, σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2025 , προβλέπεται πλέον η επιβολή διοικητικών προστίμων ,σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με την έγκαιρη καταχώριση και δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ..

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρήσεις ,πλην των ατομικών που έχουν εξαιρεθεί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. ως την καταληκτική ημερομηνία της 31/12/2025,και συνιστάται η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προθεσμίες και υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμων και τυχόν διοικητικές κυρώσεις.

Για τον λόγο αυτό συστήνουμε τις επιχειρήσεις:

α) να προβούν στην εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/20222 ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής και δεν το έχουν πράξει έως σήμερα,

β) να προβούν σε κάθε καταχώριση που εκκρεμεί, η παράλειψη της οποίας επιφέρει την επιβολή προστίμου,

γ) να προβούν στις καταχωρίσεις για την παράλειψη των οποίων έχουν μπει σε αναστολή καταχώρισης,

δ) να αιτηθούν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τη διόρθωση λαθών που έκαναν με δική τους υπαιτιότητα κατά τη σύσταση της εταιρείας τους μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης ή στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ή κατά την αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή κατά την υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση πράξεων του άρθρου 25 του ν. 4919/2022.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου εργασιών στο τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λάρισας για την εν λόγω εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καθημερινή έκδοση πιστοποιητικών και στη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Το προσωπικό της υπηρεσίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση εξυπηρέτηση ,ωστόσο ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των μελών μας. Για το λόγο αυτό, από την τοπική υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης ραντεβού, με ένα απλό κλικ στο rantevou.larcci.gr, ώστε οι επιχειρήσεις και οι λογιστές αυτών να εξοικονομούν χρόνο με την δυνατότητα προκαθορισμένης επίσκεψης στην τοπική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Για τους λόγους αυτούς καλούνται οι τοπικοί επαγγελματίες και λογιστές για την απαραίτητη και σημαντική ενημέρωση τους ,στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Τύρναβο την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Τυρνάβου και ώρα 19:30 και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Φαρσάλων, όπου θα συζητηθεί και το νέο σύστημα OpenBusiness, ένα νέο εργαλείο για την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων».