Επιμένουν στο αίτημα για σχεδιασμό και εκτέλεση προγράμματος εμβολιασμού κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων οι εκπρόσωποι των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων από την επαρχία Ελασσόνας -την καρδιά της εγχώριας παραγωγής Φέτας, παρά τις συνεχιζόμενες και αυστηρές διατυπώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως εμβολιασμός σε ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να γίνει.

Για το ζήτημα αυτό έχει υπάρξει μπαράζ ανακοινώσεων τους τελευταίους μήνες, τόσο από πλευράς αιγοπροβατοτρόφων – οι οποίοι ανά περιοχή μοιάζουν αναποφάσιστοι, όσο και από πλευράς ευρωπαϊκών φορέων και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως και να χει, η σημαντική αύξηση των ενεργών εστιών σε όλη την χώρα το τελευταίο διάστημα και ιδίως ο εντοπισμός κρούσματος στην «πύλη» της Ελασσόνας, έχουν φυσικά θορυβήσει τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους της περιοχής, με εκπροσώπους των τοπικών Συλλόγων να συναντώνται τις τελευταίες μέρες και να απαιτούν επίσημα να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, για να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους ο εμβολιασμός των ζώων, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις κρατικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι στέκονται και στην ανάγκη να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου (ζωοτροφές, απολυμαντικά, περιφράξεις, απολυμαντικές τάφροι κ.λπ.) ενώ συμπληρώνουν πως θα πρέπει να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών, γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Φυσικά, ζητούν να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές (βιολογικά, μέτρο 23, ενστάσεις κτλ), όπως και το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης στους μηλοπαραγωγούς της επαρχίας που πήραν τα μισά σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό.

Η σχετική ανακοίνωση των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ελασσόνας έχει ως ακολούθως:

«Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τα διοικητικά συμβούλια και τα συντονιστικά όργανα των αγροκτηνοτροφικών συλλόγων της επαρχίας Ελασσόνας με επίκεντρο το ζήτημα της ευλογιάς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κλιμάκωση του αγώνα από το αγροτικό κίνημα, απαιτούμε:

Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών, γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου (ζωοτροφές, απολυμαντικά, περιφράξεις, απολυμαντικές τάφροι κ.λπ.). Η υλοποίησή τους να σχεδιαστεί, οργανωθεί και χρηματοδοτηθεί από το κράτος.

Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες και ελεγμένες ζωοτροφές για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που είναι σε καραντίνα.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ταφούν με όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας τα νεκρά ζώα, χωρίς επιβαρύνσεις των κτηνοτρόφων.

Να εξασφαλιστούν ο έλεγχος και η αυστηρή επιτήρηση των σφαγείων για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών τους.

Να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, για να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους ο εμβολιασμός των ζώων και αυτός να πραγματοποιηθεί από τις κρατικές υπηρεσίες.

Διαμηνύουμε στους υπεύθυνους ότι δεν θα πληρώσουμε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίθετα απαιτούμε να πληρώσουν αυτοί που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις όπως και αυτοί οι οποίοι τους κάλυπταν είτε είναι πολιτικά, είτε διοικητικά πρόσωπα, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται. Να σταματήσει το φαγοπότι με τις επιδοτήσεις. Να πληρωθούν άμεσα και χωρίς κόφτες όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Να επιστραφούν όλα τα χρήματα που δόθηκαν παράνομα και να αποδοθούν αναδρομικά στους μικρομεσαίους αγρότες, που τους περικόπηκαν επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια.

- Να πληρωθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές (βιολογικά, μέτρο 23, ενστάσεις κτλ), όπως και το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης στους μηλοπαραγωγούς της επαρχίας που πήραν τα μισά σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό.

- Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας».

