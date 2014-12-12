Τη Βαρκελώνη της Ισπανίας επισκέφτηκαν δύο καθηγήτριες του 6ου Γυμνασίου Λάρισας, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Καλλιέργεια της ποικιλομορφίας και της ένταξης", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του Σχολείου μας με Κωδικό 2024 - 1 - EL01 - KA121 - SCH - 000200810 και με Κωδικό διαπίστευσης 2020 - 1 - EL01 - KA120 - SCH - 000094713.

Η κ. Χρυσάφη Γλυκερία - Θεολόγος και η κ. Ζαχαράκη Ευθυμία - Φιλόλογος παρακολούθησαν από τις 30/6 ως τις 5/7 με συναδέλφους εκπαιδευτικούς από Ισλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ολλανδία ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη συμπερίληψη στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της επιμόρφωσης γνώρισαν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας και προωθώντας τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Εθνικής Τέχνης της Καταλονίας. Εκεί οι εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας σε διαδραστικές δραστηριότητες κατανόησαν έννοιες όπως η ποικιλομορφία, η δικαιοσύνη και η συμπερίληψη, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη και να καταστήσουν τη διαφορετικότητα αποδεκτή από όλους.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε απογευματινή ξενάγηση στην περιοχή Passeig de Gràcia, στην οποία βρίσκονται οι οικίες κόσμημα της Βαρκελώνης, περίτεχνου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Casa Battló. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στην εξοχική κατοικία του διάσημου Καταλανού αρχιτέκτονα Antoni Gaudi, την Casa Vicens. Οι εκπαιδευόμενοι/-ες γνώρισαν την ιδιαίτερη τεχνοτροπία των αρχιτεκτόνων της περιοχής και θαύμασαν όλα αυτά τα αριστουργήματα της Καταλανικής τέχνης.

Εν κατακλείδι, όλο το ταξίδι στη Βαρκελώνη ήταν καταλυτικής σημασίας καθώς οι δύο καθηγήτριες του 6ου Γυμνασίου αναβάθμισαν τις γνώσεις τους γνωρίζοντας μεθόδους καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και ενίσχυσης της ισότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι το εκπαιδευτικό τους ταξίδι συνδυάστηκε με την επίσκεψή τους σε πολλά μέρη της περιοχής, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και με την απόλαυση των ιδιαίτερων και ποικίλων τοπικών γεύσεων και εδεσμάτων.