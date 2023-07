Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σχεδίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1, με τίτλο: “Leaders inspire educators to make a difference” – «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000076744, τρία (3) μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση στη Γουαδελούπη της Γαλλίας, από 4 έως 11 Ιουλίου 2023.

Το σεμινάριο είχε θέμα: “A Classroom with a door to the World: Internationalisation of curriculum and national identity”, ενώ εκ μέρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συμμετείχαν σε αυτό η Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κ. Ευγενία Κουσατάλογλου και ο Διοικητικός Υπάλληλος κ. Δημήτριος Σαλτογιάννης.

Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την παγκοσμιότητα και διεθνοποίηση της σύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας στο πλαίσιό της, ενώ καλλιεργήθηκαν στους συμμετέχοντες δεξιότητες ευέλικτων διαδρομών μάθησης που συμβάλουν στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο εστίασε σε θέματα που αφορούν τη διαφύλαξη της ισορροπίας μεταξύ της καλλιέργειας ενός ανοικτού και παγκόσμιου πνεύματος εντός της σχολικής κοινότητας, με παράλληλη την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, μέσα από μια σύγχρονη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών.

Τονίστηκε, επίσης, η σύγχρονη προσέγγιση συμπερίληψης και της ανεκτικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ εξερευνήθηκαν βιωματικά οι μέθοδοι και τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επιφέρουν αξιοσημείωτη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο, αναπτύσσοντας ανεκτική στάση απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και αυξημένη γλωσσική επάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε, επίσης, ειδική παρουσίαση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος και των καινοτομιών που εφαρμόζονται σε αυτό, ενώ οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δια ζώσης τον τρόπο λειτουργίας του καλοκαιρινού σχολείου στο Sainte Rose, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό πτυχές των τοπικών εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων.

Οι καινοτόμες παιδαγωγικές γνώσεις που αποκτήθηκαν από την ανωτέρω κινητικότητα, θα παρουσιαστούν τόσο στο προσωπικό της Διεύθυνσης, όσο και στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, μέσω σχετικών δράσεων διάχυσης, οι οποίες θα υλοποιηθούν από το επόμενο σχολικό έτος.