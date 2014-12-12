«Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ στην αίθουσα της μουσικής: Στρατηγικές συμπερίληψης και διδασκαλίας» είναι το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα «Ήβη Βοζαλή – Βαρνά» και ώρες 17:00 – 20:00, με ελεύθερη είσοδο.

Η διδασκαλία της μουσικής σε μαθητές και μαθήτριες με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠΥ αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την καλλιέργεια μιας πραγματικά συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Στόχος της συνάντησης είναι να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς μουσικής, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες αυτών των παιδιών και να αναπτύξουν πρακτικές που ενισχύουν τη συμμετοχή, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά της μουσικής μάθησης για όλους/όλες.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα παρουσιαστούν:

∙τα βασικά χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών και της ΔΕΠΥ,

∙οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζουν την καθημερινή διδασκαλία (ανάγνωση παρτιτούρας, ρυθμός, μνήμη, συγκέντρωση, συνεργασία),

∙πρακτικές στρατηγικές συμπερίληψης, όπως πολυαισθητηριακές μέθοδοι, οπτικές ενισχύσεις, αξιοποίηση της κίνησης και της τεχνολογίας, καθώς και η σημασία της θετικής ανατροφοδότησης.

Η επιμόρφωση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρητική ανάλυση με βιωματικό εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν ιδέες και να σχεδιάσουν πρακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία τους.

Η πρωτοβουλία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας να διοργανώνει τέτοιου είδους επιμορφωτικά σεμινάρια υπογραμμίζει τον ρόλο του ως φορέα παιδείας και πολιτισμού που στηρίζει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς, επενδύοντας στη συνεχή τους επιμόρφωση και στην αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές και δασκάλους μουσικής, φοιτητές μουσικών σπουδών, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή μέσα από τη μουσική.

Εισηγήτριες:

∙Σωτηρία Τζιβινίκου (Επ. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

∙Σπυριδούλα Μπέσσα (υποψήφια διδάκτορας, φιλόλογος ειδικής αγωγής)