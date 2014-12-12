Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασίας με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων», το οποίο υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων των 4ου και 37ου Δημοτικών Σχολείων Λάρισας.

Κεντρική εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Κούρου Ασημίνα, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ενώ το σεμινάριο απευθυνόταν στους/στις Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενους/ες των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, καθώς και στους/στις εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικοί, οι οποί/οι έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι/ες για τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η υποστήριξη των σχολικών μονάδων ως προς την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τους κινδύνους, αλλά και η επιμόρφωση ως προς την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να καταρτιστούν αναφορικά με τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη ευχαρίστησε με θερμά λόγια τον Οργανισμό Αντισεισμικής Άμυνας Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και προσωπικά την κ. Κούρου, για τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές στο κρίσιμο ζήτημα της θωράκισης έμπροσθεν του σεισμικού κινδύνου και στην έγκυρη και επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.