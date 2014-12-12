«Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος» είπε εν μέσω χειροκροτημάτων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως οι δύο άνδρες μπήκαν μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Απόστολο Βεσυρόπουλο σημειώνοντας πως «κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κοπεί ξαφνικά το νήμα της ζωής του. Χάσαμε έναν άξιο συνάδελφο, το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν».

«Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών και των νέων» – Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης»

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, επανέλαβε – απευθυνόμενος στους βουλευτές τους κόμματός του – τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4,3 εκατομμύρια συμπολίτες», ενώ ανέλυσε τις πέντε αδιαπραγμάτευτες πυξίδες της κυβερνητικής πολιτικής:

Έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων και της περιφέρειας.

Μειώσεις φόρων με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ανάσχεση της ακρίβειας. «Είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να στηρίζουμε την κοινωνία», σημείωσε.

Μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας παντού. Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας».

Ισχυρή Ελλάδα με προτεραιότητα τη φύλαξη των συνόρων και την ενίσχυση της άμυνας. Όπως είπε, «στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ λάβαμε σημαντικές αποφάσεις: προχωράμε όχι μόνο στην απόκτηση της 4ης Belharra αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών. Παράλληλα, δίνουμε αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός τόνισε πως «ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα» υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες γιατί η χώρα πρέπει να παράγει πλεονάσματα για να μειώνει το χρέος», χαρακτηρίζοντας «επιτυχία της οικονομικής πολιτικής το να μπορούμε να προχωρούμε σε τέτοια μέτρα».

«Ανακατευθύνουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής απευθείας στην τσέπη των πολιτών» ενώ σημείωσε πως «οι αλλαγές από 1η Ιανουαρίου ισοδυναμεί με αύξηση μισθών». Παράλληλα ανέφερε πως «σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογικής κλίμακας στα ακίνητα προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη συμμόρφωση από ιδιοκτήτες και επαναλαμβάνω ότι είμαι ανοιχτός για περαιτέρω μείωση στο μέλλον».

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 2027 και δίπλα στους πιο αδύναμους με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί στον Νοέμβριο ενώ επιστρέφεται και ένα ενοίκιο σε όσους νοικιάζουν κατοικίες» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Είμαστε η παράταξη της οικογένειας και η παράταξη που στέκεται δίπλα στην περιφέρεια με μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε 12.710 οικισμούς. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στα ακριτικά νησιά που θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30% από 1η Ιανουαρίου 2026».

«Το παράλογο όχι της αντιπολίτευσης μετατρέπεται στο ναι στο τίποτα» σημείωσε και πρόσθεσε παράλληλα «Εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες».

Επιπλέον, υπενθύμισε πως δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι, υλοποιήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, έγινε πράξη το gov.gr, αναβαθμίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ανακαινίζονται περισσότερα από 400 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να ανακαινίσουμε άλλα 2.000 σχολεία, αλλά και τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, την 24ωρη λειτουργία τους τα Σάββατα, την αστυνόμευση κυρίως Παρασκευή και Σάββατο στις κεντρικές λεωφόρους με αλκοτέστ και εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην εξωτερική πολιτική κάνοντας λόγο στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και το ενδιαφέρον της Chevron για 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης «που δικαιώνει απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Θάλασσας».

Επιπλέον, επανέλαβε πως εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση». Μάλιστα, πρόσθεσε πως «Υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτός πολύ περισσότερο όταν αυτός συναντιέται με παθογένειες του κράτους»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως «δική μας υποχρέωση είναι να το αντιμετωπίσουμε. Επιδιώκουμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα αυτό και είναι υποχρέωση δική μας να το λύσουμε. Το ένα είναι εν κινήσει να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να συνεχίσουμε να κάνουμε τις πληρωμές χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αλλά και να εντοπίζουμε τους επιτήδειους». «Όπως άλλαξε ο ΕΦΚΑ έτσι πρέπει να αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως λειτουργεί το gov.gr, πρέπει να λειτουργήσουν οι πολεοδομίες».

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μια αστοχία αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία» πρόσθεσε επιπλέον.

Για την περιφέρεια σημείωσε πως «η κοινοβουλευτική μας δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με άνοιγμα στις περιφέρειες. Πρέπει να προτάξουμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης, να προτεραιοποιούμε ώριμα έργα ή έργα που είναι κολλημένα στη γραφειοκρατία. Όταν θα πάμε στις εκλογές οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ορατά έργα στο πεδίο. Όταν θα θέσουμε το έργο μας στην κρίση του λαού θα μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι τα είπαμε τα κάναμε, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε αυτόν τον δύσκολο καιρό».

«Χρέος μας είναι να ακούμε τους πολίτες για την ακρίβεια, να περιγράφουμε τη διεθνή κατάσταση και να προβάλουμε στις πρωτοβουλίες μας. Να αναφερόμαστε π.χ ότι είχαμε αποκλιμάκωση τον Σεπτέμβριο στους λογαριασμούς ρεύματος. όσο μειώνεται η χονδρική τόσο έχω την απαίτηση από τους παραγωγούς είναι τη μείωση αυτή να την αισθάνονται οι πολίτες. Πρέπει να εξηγούμε πώς η μείωση των φόρων σημαίνει αύξηση στο εισόδημα. Ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.