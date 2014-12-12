Επίσκεψη στη δομή Φιλοξενίας μεταναστών στο Κουτσόχερο πραγματοποίησε σήμερα Δευτάρα ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων. Ο ίδιος στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κοινοτικό Κατάστημα της Μάνδρας, όπου είχε συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού, εκεί του έθεσαν θέματα ασφαλείας μετά και την έλευση νέων μεταναστών στην περιοχή.

Μάλιστα για το θέμα της ασφάλειας οι κάτοικοι ενημέρωσαν για προβλήματα που προκύπτουν με τους μετανάστες που κυκλοφορούν στο χωριό και την παραβατικότητα ορισμένων εξ αυτών.

Ζήτησαν δε μεγαλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα και νυχτώνει πιο νωρίς με αποτέλεσμα επικρατεί ο φόβος στο χωριό, εφόσον στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε κρούσματα κλοπών

«Το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα με κοινωνικές, ανθρωπιστικές και εθνικές διαστάσεις και η Πολιτεία έχει την ευθύνη να το διαχειρίζεται με σχέδιο, συνέπεια και ανθρωπιά. Πρέπει ωστόσο να διασφαλίσει τόσο την ομαλή λειτουργία των δομών φιλοξενίας, όσο και την ασφάλεια και ηρεμία των κατοίκων των γύρω περιοχών», ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Λαρισαίων.

Η Λάρισα είναι μια πόλη με ιστορία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αγκαλιάζει τους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια και αξιοπρέπεια, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις.

Στην πόλη μας δεν έχει θέση η ξενοφοβία και ρητορική του φόβου, αλλά η ευθύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός στον άνθρωπο. Ταυτόχρονα όμως, ο Δήμος Λαρισαίων στέκεται με αποφασιστικότητα, δίπλα στους κατοίκους των γειτονικών χωριών, απαιτώντας να διασφαλίζεται διαρκώς η κοινωνική ισορροπία, η ασφάλεια και η ανάπτυξη της ποιότητας ζωής σε όλη την περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Μαμάκος.