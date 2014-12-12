Ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, επισκέφθηκε τον διοικητή της 1ης Στρατιάς Τουρκίας, στρατηγό Bahtiyar Ersay, στην έδρα της στην Κωνσταντινούπολη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε ανταπόδοση της αντίστοιχης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στην έδρα της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» το διάστημα 11 έως 12 Σεπτεμβρίου 2024.

ΑΠΕ-ΜΠΕ