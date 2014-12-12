Επίσκεψη του Διοικητή της 361 ΠΑΠ στον Δήμαρχο Τεμπών
Τέμπη | 11 Νοε 2025, 21:25
Σήμερα, στην έδρα του Δήμου Τεμπών, στο Μακρυχώρι, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας του Διοικητή της 361 ΠΑΠ, Αντισυνταγματάρχη κ. Γιώργου Οικονομίδη, στον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Γιώργο Μανώλη. Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα, με κύριο θέμα τη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της στρατιωτικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα ως ένδειξη αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.
Ο Διοικητής της 361 ΠΑΠ, Αντισυνταγματάρχης κ. Οικονομίδης, ενημέρωσε τον Δήμαρχο Τεμπών για τις τρέχουσες δραστηριότητες του στρατοπέδου, ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο.
Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, δήλωσε:
«Η συνεργασία του Δήμου Τεμπών με τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι διαχρονικά στενή και ουσιαστική. Εκτιμούμε βαθύτατα την προσφορά των στελεχών της 361 ΠΑΠ στην τοπική κοινωνία και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με αλληλοσεβασμό και κοινό στόχο το καλό του τόπου μας».
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα και ανανεώθηκε η δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.