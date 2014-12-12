Ο Διοικητής της 361 ΠΑΠ, Αντισυνταγματάρχης κ. Οικονομίδης, ενημέρωσε τον Δήμαρχο Τεμπών για τις τρέχουσες δραστηριότητες του στρατοπέδου, ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, δήλωσε:

«Η συνεργασία του Δήμου Τεμπών με τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι διαχρονικά στενή και ουσιαστική. Εκτιμούμε βαθύτατα την προσφορά των στελεχών της 361 ΠΑΠ στην τοπική κοινωνία και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με αλληλοσεβασμό και κοινό στόχο το καλό του τόπου μας».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα και ανανεώθηκε η δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον.