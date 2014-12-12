Προκαταβολή 50% των αποζημιώσεων, άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, πάγωμα για, τουλάχιστον, δύο (2) έτη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, διατήρηση δικαιωμάτων, καταβολή όλων των επιδοτήσεων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται από τις ζωονόσους.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Δημ. Κουρέτα με θέμα «Επείγοντα μέτρα στήριξης κτηνοτροφίας Θεσσαλίας λόγω επιζωοτιών (Πανώλη – Ευλογιά αιγοπροβάτων)» προς τον Υπουργό Οικονομικών (η οποία κοινοποιήθηκε και στο γραφείο του πρωθυπουργού και προς τον ΥΠΑΑΤ Κ. Τσιάρα) έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Θεσσαλία, κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα (γάλα, τυροκομικά, φέτα), έχει πληγεί από διαδοχικές επιζωοτίες (Πανώλη και Ευλογιά αιγοπροβάτων). Έχουν θανατωθεί άνω των 145.000 αιγοπροβάτων, με βαριές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, που ήδη δοκιμάστηκε από ΙΑΝΟ, DANIEL, ELIAS. Απαιτείται άμεση κρατική παρέμβαση για να αποτραπεί περαιτέρω οικονομικός μαρασμός.

Αιτούμαστε την άμεση υλοποίηση των ακόλουθων μέτρων:

• Προκαταβολή 50% των αποζημιώσεων, βάσει τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση 6–8 μηνών μέχρι την τελική εκκαθάριση.

• Άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθώς τα ζώα παραμένουν για μήνες σε καραντίνα, χωρίς εισόδημα για την αγορά ζωοτροφών.

• Πάγωμα για, τουλάχιστον, δύο (2) έτη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, οφειλών προς ΔΕΚΟ, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών/κατασχέσεων.

• Διατήρηση δικαιωμάτων και καταβολή όλων των επιδοτήσεων μέχρι την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς και καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω περιορισμών.

Τα ανωτέρω είναι δίκαια και απολύτως αναγκαία για την επανεκκίνηση του κλάδου και τη θωράκιση της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαίο συντονισμό, ώστε τα μέτρα να εφαρμοστούν άμεσα.

Με τιμή, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας».