Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής για τα ακίνητα που άλλοτε στέγαζαν τους Αστυνομικούς Σταθμούς Σταυρού και Κρήνης υπεγράφη σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, παρουσία στελεχών της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Οι σταθμοί είχαν καταργηθεί το 2010, κατόπιν σχετικής απόφασης, με αποτέλεσμα τα κτίρια να μείνουν έκτοτε ανενεργά.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας, στα συμβόλαια παραχώρησης των οικοπέδων από τις τότε Κοινότητες υπήρχε όρος που προέβλεπε την αυτόματη επιστροφή τους στον δωρητή ή στον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που έπαυε η χρήση τους ως αστυνομικοί σταθμοί.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας κ. Δέσποινας Αθανασιάδου και του στελέχους της υπηρεσίας κ. Κωνσταντίνου Βαλαβάνη.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων τόνισε: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας. Τα κτίρια αυτά, που για χρόνια παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, επιστρέφουν πλέον στην τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι να τα αποκαταστήσουμε και να τα αναδείξουμε, δίνοντάς τους νέα πνοή. Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, να μετατραπούν ζωντανές εστίες πολιτισμού και δημιουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο προστατεύουμε την τοπική μας κληρονομιά, αλλά και επενδύουμε στο μέλλον, στηρίζοντας τους ανθρώπους και τις συλλογικότητες που κρατούν ζωντανό το πνεύμα των Φαρσάλων».