Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει "την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 1993, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό — και φυσικά στους φίλους της ομάδας μας.

Ο Ουάρντα έχει φορέσει ξανά τη φανέλα με το άλογο στο στήθος τη σεζόν 2019/20, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.

Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί για εκείνον γνώριμο «γήπεδο», καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παναιτωλικό (2015-17), ΠΑΟΚ (2018, 2021), Ατρόμητο (2017/18, 2019/20, 2024/25), Βόλο (2020/21) και Πανσερραϊκό (2024)".