Περιπετειώδη κατάληξη είχε η βραδινή έξοδος για τον Μάκη Βορίδη, την οικογένειά του και φίλους του. Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, σύμφωνα με το neakriti . Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες». Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Παύλος Μαρινάκης: "Δεν μας φοβίζουν"