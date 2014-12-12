Ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν ήθελε να αποκαλύψει στους αστυνομικούς, ένας Έλληνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα. Επιπλέον πούλησε και τσαμπουκά σε αστυνομικό.

Το ανακοινωθέν της αστυνομίας:

"Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό".

