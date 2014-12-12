To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας διοργανώνει ειδική τιμητική εκδήλωση την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακαρίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη.

«Έπαινος» προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριο από τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Αθανάσιο Γιαννούκα.

Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του διασήμου του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αριστείδη Ζιμπή.

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα:

«»Ἄνθρωπον ζητῶ» στὶς λεωφόρους του διαδικτύου. Σχέσεις και ἐξαρτήσεις στὴν ψηφιακὴ ἐποχή»