Eπίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγορεύτηκε, το βράδυ της Τρίτης, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος, σε ειδική τιμητική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος ευχαρίστησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπιλλίνη, τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αριστείδη Ζιμπή για την ύψιστη τιμή να του αποδοθεί ο ανώτερος τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα μεταφέροντας την ευγνωμοσύνη του και την χαρά του που βρέθηκε στην πόλη της Λάρισας για αυτό το γεγονός.

Στο σπουδαίο ακαδημαϊκό έργο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας στην Ιατρική Σχολή αναφέρθηκε Πρύτανης Χαράλαμπος Μπιλλίνης, όπως και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αριστείδης Ζιμπής.

Ο Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Αθανάσιος Γιαννούκας, απένειμε τον έπαινο, αναφερόμενος στην ακαδημαϊκή και κοινωνική συνεισφορά του τιμώμενου και στην έμπρακτη στήριξή του στον χώρο της υγείας και της ιατρικής εκπαίδευσης.

Παρούσα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρένα Καραλαριώτου, ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος όπως και εκπρόσωποι του Ιατρικού και Εκκλησιαστικού κόσμου.

(*) φωτογραφίες tinealarissa.gr

