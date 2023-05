Σε επίτιμο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγορεύεται ο καθηγητής Χρήστος Δερβένης, Διευθυντής Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00.

Τον ακαδημαϊκό έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Δημήτριος Χ. Ζαχαρούλης

Η ομιλία του τιμώμενου θα έχει ως θέμα, «Πολιτικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προκλήσεις: το παράδειγμα του παγκρεατικού καρκίνου».

Ποιος είναι ο Χρήστος Δερβένης

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1978 από όπου και πήρε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής το 1985. Συνέχισε την μετεκπαίδευση του στο Λονδίνο (St. Georges Hospital) στη Χειρουργική του Παγκρέατος, του Ήπατος και των χοληφόρων και στο Αμβούργο της Γερμανίας (Ενδοσκόπηση) και στη Βέρνη της Ελβετίας.

Διετέλεσε Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομειο Ν. Ιωνίας Αγία Όλγα για 18 χρόνια και Καθηγητής Χειρουργικής Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είναι επίσης επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Σήμερα είναι Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Ογκολογίας και Χειρουργικής Ηπατος – Χοηφόρων – Παγκρέατος στο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου.

Έχει κληθεί ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων στη Mayo Clinic Medical School, Rochester, MN και στο Yale University, CT USA; Harvard Medical School (invited lecturer). Στην Ευρώπη στο University of Lund, Sweden; Στο University of Verona, Italy; και University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ήπατος-Χοληφόρων παγκρέατος και μέλος της διοίκησης της αντίστοιχης Διεθνούς εταιρείας. Επίσης υπήρξε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής του Πεπτικού και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών ειδικοτήτων (Ηπαρ-Χοληφόρα-Πάγκρεας).

Επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος.

Εχει αναγορευτεί σε επίτιμο μέλος του Royal College of Surgeons of England, Ακαδημίας Χειρουργικής της Αργεντινής, της Ιταλικής Εταιρείας Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος και της αντίστοιχης Τουρκικής.

Ήταν και είναι Μέλος των Editorial Boards των σημαντικότερων Ιατρικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των British Journal of Surgery, Pancreatology, the IHPBA journal HPB, and HPB Surgery.

Ο καθηγητής Δερβένης έχει εκδώσει 3 βιβλία σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους και έχει δημοσιεύσει 227 άρθρα με περίπου 41000 citations και h-index 71. Πρόσφατα ήταν ένας από τους 28 ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμπεριελήφθη στη λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων με βάση την κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ.