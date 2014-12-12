Καινοτομία στην καταστροφή των χασισόδενδρων απο την αστυνομία Λάρισας. Συγκεκριμένα, στην εκρίζωση και καταστροφή πάνω από 5.000 δενδρυλλίων κάνναβης, σε χασισοφυτεία που είχε εντοπιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 σε δύσβατη περιοχή στην Καρυά Ολύμπου, προχώρησε χθες Παρασκευή το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας.

Επειδή ήταν αδύνατη η μεταφορά των ναρκωτικών από τους αστυνομικούς, καθώς η χασισοφυτεία απείχε 5 χλμ από τον πλησιέστερο αγροτικό δρόμο, και επειδή δεν κατέστη δυνατό να πάει ελικόπτερο, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκρίζωση και καταστροφή τους επί τόπου.

Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε παρουσία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Λάρισας και χημικού υπαλλήλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής άδειας του Δασάρχη.

Τα φυτά ραντίστηκαν και καταστράφηκαν με ειδικά χημικά υγρά.

