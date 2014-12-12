Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατέθεσε την Τρίτη η Ελλάδα στην Κομισιόν, και των πληρωμών στους αγρότες, η καταβολή και ο έλεγχος των οποίων αποτελούν ευθύνη των κρατών - μελών, δηλώνει ο επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» (Μαρία Βασιλείου) ενόψει της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα, η οποία ξεκινά σήμερα. Χαρακτηρίζει δε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολη και απαιτητική.

"Λάβατε το σχέδιο δράσης. Ποια η αντίδρασή σας;" τον ρωτάει η δημοσιογράφος: Είναι στα ελληνικά, οπότε πρέπει να μεταφραστεί και έπειτα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Ηταν ένα έντονο αίτημα της Κομισιόν και φυσικά γνωρίζουμε τα τρέχοντα προβλήματα με τον Οργανισμό Πληρωμών. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι τα κράτη - μέλη διαχειρίζονται τα κεφάλαια της ΚΑΠ με ??ορθό και υπεύθυνο τρόπο, ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται σωστά και ότι η ΕΕ δεν πληρώνει για έργα ή αξιώσεις που δεν συμμορφώνονται με τους καθιερωμένους κανόνες. Τα κράτη - μέλη είναι υπεύθυνα για την πληρωμή και τον έλεγχο των δαπανών της ΚΑΠ, όχι η Επιτροπή.

Ο ίδιος τονίζει επίσης ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. "Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και οι Αρχές είναι αποφασισμένες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών. Χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις Αρχές για να τις βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να διασφαλίσουμε την ομαλή παρακολούθηση του σχεδίου δράσης. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι έλληνες αγρότες να μη στερηθούν την υποστήριξη που δικαιούνται. Θέλω να σημειώσω ότι, πρώτον, θα χρειαστώ μια βαθύτερη εξέταση του σχεδίου δράσης. Δεύτερον, το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον και να επιλύει τα προβλήματα. Τρίτον, δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης και των πληρωμών στους αγρότες. Είναι ευθύνη των κρατών - μελών να καταβάλλουν και να ελέγχουν τις δαπάνες της ΚΑΠ.

Ερ. Η κυβέρνηση έδωσε την εντύπωση ότι εξαρτάται από την κατάθεση του σχεδίου δράσης η καταβολή περίπου 900 εκατ. στους αγρότες. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσει;

Απ. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης και των πληρωμών. Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι κανόνες είναι γνωστοί.

Ερ. Η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει την Ελλάδα ότι η ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδύνευε. Ισχύει;

Απ. Αν τα έργα δεν υποβληθούν εγκαίρως, υπάρχει κίνδυνος. Εχουμε παρόμοιες περιπτώσεις σε πολλά κράτη - μέλη. Δεν αφορά τις άμεσες πληρωμές, αλλά τη στήριξη επενδύσεων. Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και σύμφωνα με τους κανόνες. Και οι κανόνες είναι γνωστοί. Μπορεί και η Ελλάδα να κινδυνεύσει να χάσει επιδοτήσεις. Αυτό είναι πιθανό εάν τα έργα δεν υποβληθούν εγκαίρως και στην κατάλληλη μορφή.

kosmoslarissa.gr