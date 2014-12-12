Στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού», η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. πραγματοποίησε τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νεμέα, από τις 31 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή οινοποιών από την περιοχή της Π.Ε. Λάρισας. Στο ταξίδι συμμετείχαν οι παρακάτω επιχειρήσεις : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΤΗΜΑ ΚΙΤΟΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ και ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΗ -Terra di costi συνοδευόμενοι από τους Χρυσούλα Κυριακοπούλου, Οινολόγο & Δημοσιογράφο και Μάρα Σαμαρά, Σύμβουλο Επικοινωνίας. Από την ΟΤΔ – ΑΕΝΟΛ Α.Ε. συμμετείχαν η συντονίστρια του προγράμματος κ. Μπασδέκη Σεβαστή και τα στελέχη κ. Παπαγεωργίου Ιωάννα και κ. Μπόλη Μαγδαληνή.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Β.2.2: “Πρόγραμμα επισκέψεων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών οινοτουριστικής εμπειρίας” της διατοπικής συνεργασίας «Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ 2014–2020, Μέτρο 19 – Υπομέτρο 19.3), με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι οινοποιοί της ΠΕ Λάρισας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν εννέα (9) κορυφαία οινοποιεία της ζώνης ΠΟΠ Νεμέας, να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας τους, τις ποικιλίες σταφυλιών και τις μεθόδους οινοποίησης, να βιώσουν ξεναγήσεις, οινογνωσίες και να συζητήσουν γύρω από τον οινοτουρισμό, τη φιλοσοφία τους και την τουριστική εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες τους. Στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν επισκέψεις σε μερικά από τα πιο σημαντικά οινοποιεία της Νεμέας, διαφορετικής δυναμικότητας και επισκεψιμότητας, με ιδανικές υποδομές και υπηρεσίες για την υποδοχή κόσμου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και γευσιγνωσίες στα οινοποιεία: Κτήμα Λαφαζάνη, Κτήμα Σκούρα, Οινοποιείο Παπαιωάννου, Κτήμα Γαία, Κτήμα Σεμέλη, Κτήμα Λαυκιώτη, Οινοποιείο Αϊβαλή και Κτήμα Παλυβού.

Η αποστολή φιλοξενήθηκε σε καταλύματα της περιοχής και συνοδεύτηκε από γαστρονομικές εμπειρίες σε επιλεγμένα εστιατόρια της Νεμέας, προβάλλοντας τη σύνδεση οίνου και τοπικής κουζίνας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας που υλοποιεί η ΑΕΝΟΛ Α.Ε., με στόχο:

- την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων του αγροτουριστικού και ειδικά και οινοτουριστικού κλάδου,

- την ανάδειξη καλών πρακτικών από ανεπτυγμένες οινοτουριστικά περιοχές,

- τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας στον χώρο του οινοτουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.



Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες οινοποιούς και τους οικοδεσπότες των οινοποιείων, για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης.