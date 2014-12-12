Με ιδιαίτερη επιτυχία και με τον άστατο καιρό εν τέλει σύμμαχο, διεξάχθηκε χθες Κυριακή στα Φάρσαλα ο 11ος «Αχίλλειος Άθλος». Τη διοργάνωση είχε ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας, ενώ εκατοντάδες αθλητές από διάφορες περιοχές της χώρας πήραν μέρος στις διαφορετικές διαδρομές.

Οι συμμετοχές κάλυψαν τον ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιομέτρων, τον αγώνα δρόμου των 5,2 χιλιομέτρων, αλλά και τον παιδικό-εφηβικό αγώνα των 1.000 μέτρων, στον οποίο έλαβαν μέρος πολλά παιδιά της περιοχής.

Την εκκίνηση για τον ημιμαραθώνιο έδωσε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου. Στη συνέχεια, αθλητές δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στα 5,2 χιλιόμετρα, ενώ ο παιδικός αγώνας πρόσφερε ζωντάνια και ενθουσιασμό. Οι διαδρομές ξεκίνησαν από τις Πηγές του Απιδανού και φέτος τερμάτισαν στην οδό Λαμίας, καθώς στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης.

Στον ημιμαραθώνιο ανδρών, ο Κωνσταντίνος Ζούμας (ΣΜΝΛ) αναδείχθηκε μεγάλος νικητής με χρόνο 1:23:16, ακολουθούμενος από τον Ιωάννη Αργυρούλη (ΣΜΝΛ) με 1:28:31 και τον Ιωάννη Ρουπέλα (ΣΔ Φαλάνης) με 1:29:35. Από πλευράς Φαρσάλων, ο Απόστολος Νικολάου διακρίθηκε με την 4η θέση (1:30:25).

Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Σοφία Χατζηθεοχάρη (ΣΜΝΛ) με 1:42:44, δεύτερη η Ιωάννα Τσιγάρα (Έσπερος ΓΣ Λαμίας) με 1:49:50 και τρίτη η Θώμη Κατσιαρίμπα (ΣΜΝΛ) με 1:53:39.

Στα 5 χιλιόμετρα, κορυφαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Ελένη Οικονόμου (Πελασγός Λάρισας) τερματίζοντας πρώτη με 20:43. Ο Άγγελος Τρουμπούκης (Πελασγός) ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 21:10, ενώ τρίτος ήταν ο Ελευθέριος Ελευθεριάδης με 22:58.

Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα τιμήθηκε και ο χορηγός της διοργάνωσης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Ο διευθυντής του καταστήματος Φαρσάλων κ. Β. Βασιλείου παρέλαβε αναμνηστική πλακέτα από τον δήμαρχο κ. Εσκίογλου.

Σημαντικό ρόλο στην άρτια διεξαγωγή του αγώνα είχαν οι εθελοντές, οι τοπικοί σύλλογοι, το ιατρικό προσωπικό, η Αστυνομία, η ΕΟΔΥΑ, η Οργανωτική Επιτροπή, με την πολύτιμη συνδρομή των υπαλλήλων του Δήμου. Την παρουσίαση της διοργάνωσης ανέλαβε ο αθλητικός συντάκτης της εφημερίδας «Ελευθερία», κ. Σωτήρης Κέλλας.

Ο «Αχίλλειος Άθλος» απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι έχει εδραιωθεί ως ένας αθλητικός θεσμός με μεγάλη απήχηση, δίνοντας ραντεβού για το επόμενο φθινόπωρο.