Συνελήφθησαν, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στον Τύρναβο, από προστρέξαντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, δύο άνδρες, διότι επιχείρησαν να εισέλθουν σε κατάστημα μίνι μάρκετ, με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθόσον έγιναν αντιληπτοί.

(*) Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ανήλικος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2,9 γραμμαρίων και μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βάρους 1,1 γραμμαρίου.